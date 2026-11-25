Семь поездов "Таврия" задерживаются из-за непогоды и упавших на ЛЭП деревьев

Семь поездов "Таврия" отстают от расписания из-за падения деревьев на ЛЭП Семь поездов "Таврия" задерживаются из-за непогоды и упавших на ЛЭП деревьев

Москва25 ноя Вести.Семь поездов "Таврия" отстают от расписания в связи с плохой погодой и падением деревьев на ЛЭП. Об этом "Гранд сервис экспресс" сообщает в MAX.

Уважаемые пассажиры! В связи с ухудшением погодных условий и падением деревьев на линии электропередачи в Рязанской области, сегодня, 25 ноября задерживаются поезда "Таврия" говорится в сообщении

Среди них два поезда в Крым, три – из Крыма, один поезд Москва – Минеральные Воды и один Новороссийск – Москва. Больше всех задерживается состав Керчь – Москва отправлением 23 ноября: он следует с опозданием на 11 часов.