"Семья года" из Нижегородской области: мы дважды прошли испытание огнем Победители конкурса "Семья года" Прохоровы дважды отстраивали дом после пожара

Москва14 окт Вести.Семья года из Нижегородской области, победившая во Всероссийском конкурсе, рассказала, что дважды проходила испытание огнем. Александр и Ольга Прохоровы из Воротынского округа дважды восстанавливали дом после пожара. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Прохоровы стали лучшими в номинации "Сельская семья" Всероссийского конкурса "Семья года – 2026". Торжественная церемония награждения победителей прошла в Государственном Кремлевском дворце 13 октября.

Уже три десятилетия супруги живут и работают в селе Фокино Воротынского округа. Там они основали семейную ферму, воспитали троих детей и теперь помогают растить трех внуков. Старшие сыновья Иван и Артем пошли по стопам родителей и трудятся в аграрной отрасли, Артем занят в семейном хозяйстве.

За годы брака Прохоровым дважды пришлось отстраивать дом заново после пожара. Справиться с этими испытаниями им помогли упорный труд, взаимная поддержка и помощь односельчан.

Для нас самая большая гордость - наши дети, их успехи и то, что они продолжают семейное дело. Мы всегда старались воспитывать их своим примером: честно трудиться, поддерживать друг друга и не бояться трудностей. Эта награда - высокое признание труда всей нашей семьи поделились Александр и Ольга Прохоровы

В Министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области напомнили, что ранее Прохоровы стали победителями регионального конкурса "Нижегородская семья" в номинации "Сельская семья".