Москва14 октВести.Семья года из Нижегородской области, победившая во Всероссийском конкурсе, рассказала, что дважды проходила испытание огнем. Александр и Ольга Прохоровы из Воротынского округа дважды восстанавливали дом после пожара. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Прохоровы стали лучшими в номинации "Сельская семья" Всероссийского конкурса "Семья года – 2026". Торжественная церемония награждения победителей прошла в Государственном Кремлевском дворце 13 октября.
Уже три десятилетия супруги живут и работают в селе Фокино Воротынского округа. Там они основали семейную ферму, воспитали троих детей и теперь помогают растить трех внуков. Старшие сыновья Иван и Артем пошли по стопам родителей и трудятся в аграрной отрасли, Артем занят в семейном хозяйстве.
За годы брака Прохоровым дважды пришлось отстраивать дом заново после пожара. Справиться с этими испытаниями им помогли упорный труд, взаимная поддержка и помощь односельчан.
Для нас самая большая гордость - наши дети, их успехи и то, что они продолжают семейное дело. Мы всегда старались воспитывать их своим примером: честно трудиться, поддерживать друг друга и не бояться трудностей. Эта награда - высокое признание труда всей нашей семьиподелились Александр и Ольга Прохоровы
В Министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области напомнили, что ранее Прохоровы стали победителями регионального конкурса "Нижегородская семья" в номинации "Сельская семья".