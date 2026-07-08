Победителями президентского конкурса "Это у нас семейное" стали 60 семей

По 5 млн рублей получили 60 семей-победителей конкурса "Это у нас семейное" Победителями президентского конкурса "Это у нас семейное" стали 60 семей

Москва8 июл Вести.Итоги второго сезона конкурса "Это у нас семейное" подвели в День семьи, любви и верности в Зеленом театре ВДНХ, его победителями стали 60 семей, передает ТАСС.

С приветствием к собравшимся обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что финалисты проделали большую работу на отборочных этапах конкурса. По его словам, в ближайшее время будет запущено открытое голосование, во время которого выберут семь лучших костюмов участников конкурса, а победители получат возможность с лучшими дизайнерами России сделать коллекцию одежды.

60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий отмечается в сообщении информагентства

Все 328 семей-финалистов отправятся в путешествия.