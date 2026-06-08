Москва8 июнВести.Материальную помощь после террористической атаки на Рязань 15 мая на сегодняшний день получили порядка 1000 человек, им выплачено в общей сложности 64 миллиона 204 тысячи 800 рублей, сообщил региональный Оперативный штаб в мессенджере MAX.
Выплаты полагаются членам семей погибших (единовременное пособие), пострадавшим (единовременная материальная помощь), а также гражданам, полностью или частично утратившим имущество.
В штабе напомнили, что помощь оказывается по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Эту работу ведет региональное министерство труда и социальной защиты населения.
В результате атаки на Рязань 15 мая погибли 5 человек и 12 пострадали. В числе раненых есть дети.