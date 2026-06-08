Порядка 1000 пострадавших при атаке на Рязань получили материальную помощь

Семьям жертв и пострадавшим при атаке на Рязань выплатили более 64 млн руб. Порядка 1000 пострадавших при атаке на Рязань получили материальную помощь

Москва8 июн Вести.Материальную помощь после террористической атаки на Рязань 15 мая на сегодняшний день получили порядка 1000 человек, им выплачено в общей сложности 64 миллиона 204 тысячи 800 рублей, сообщил региональный Оперативный штаб в мессенджере MAX.

Выплаты полагаются членам семей погибших (единовременное пособие), пострадавшим (единовременная материальная помощь), а также гражданам, полностью или частично утратившим имущество.

В штабе напомнили, что помощь оказывается по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Эту работу ведет региональное министерство труда и социальной защиты населения.

В результате атаки на Рязань 15 мая погибли 5 человек и 12 пострадали. В числе раненых есть дети.