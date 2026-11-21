Сенатор Карасин рассказал о результатах Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ Карасин: Межпарламентская Ассамблея СНГ определила план работы на 2027 год

Москва21 ноя Вести.Межпарламентская Ассамблея СНГ определила план работы на 2027 год, включающий политические вопросы и гуманитарные проекты. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал сенатор РФ, член Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству Григорий Карасин.

Мы обсудили с коллегами план на следующий 2027 год, который включает в себя политические моменты, включает в себя работу над гуманитарными проектами, и чтобы это было действительно впечатляюще, приводило к конкретным результатам сообщил Карасин

Ранее сообщалось, что Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла модельный закон против использования нейросетей и робототехники в террористических и экстремистских целях.