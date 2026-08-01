Москва1 авг Вести.В Совете Федерации прорабатывается льгота для самозанятых, которая позволит получить скидку на страховые взносы без уменьшения суммы страховки. Об этом ИС "Вести" рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Светлана Кириллова.

Она добавила, что социальный комитет Совета Федерации будет "мониторить" все этапы этого эксперимента.

В последующем мы рассматриваем такой вариант, чтобы сделать скидку. То есть, если сам самозанятый за год ни разу не болел, соответственно следующие взносы ему будут идти уже с тридцатипроцентной скидкой, не уменьшая страховую сумму. Мы как социальный комитет, да, как раз будем мониторить все, все те этапы становления этого эксперимента заявил Кириллова

Ранее младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко сообщил, что с 1 августа самозанятые россияне, подключившиеся к программе добровольного страхования в начале года, смогут получить первые выплаты по больничным листам.