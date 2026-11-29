Москва29 нояВести.Единой позиции у стран Евросоюза по вопросу Украины уже нет. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
По его словам, ЕС вступает в период нестабильности на фоне нехватки ресурсов и разрыва энергетических связей с Россией.
Трещины в так называемой единой позиции стран ЕС по Украине становятся все заметнее. Единой позиции уже нетнаписал Пушков в своем Telegram-канале
Сенатор подчеркнул, что сейчас в объединении есть только агрессивное "брюссельское ядро", которым руководят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон.
Среди причин происходящего парламентарий указал растущий разрыв между ожиданиями избирателей, а также неспособность властей многих стран обеспечить рост экономики, доступное жилье и безопасность от преступников-мигрантов.