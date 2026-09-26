Москва26 сен Вести.Никаких опасностей при внедрении расчетов в цифровых рублях нет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Сенатор прокомментировал различные оценки экспертов, которые заявляют о негативном влиянии нового типа валюты на инфляцию или повышении цен на продукты.

Если мы что-то делаем и вообще не слышим критики, значит, мы что-то не то делаем. Критика есть, значит, все нормально. А на самом деле это глупости. Банк России стоит на защите интересов граждан в данном случае и больше ничего. Никаких опасностей здесь нет. Я думаю, что у граждан нашей страны есть все основания доверять своему родному государству сказал Артамонов

Также сенатор отметил, что зона внедрения цифрового рубля постепенно будет расширяться. По его словам, сейчас она действует для системообразующих банков и крупных торговых предприятий.