Москва26 сен Вести.В России не стали бы внедрять цифровой рубль, если бы не было уверенности в готовности государства и бизнес-сообщества. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Если бы она была не готова, то, конечно же, мы и не подступались бы к этой задаче. Сейчас пока системообразующие банки включаются и те торговые предприятия, которые имеют оборот больше 150 миллионов. А потом постепенно будет еще больше и больше этот круг расширяться. Это все [в рамках] нового этапа [будет] внедряться объяснил сенатор

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс ввода в оборот цифрового рубля сталкивается со сложностями, но их удается решать. Также ЦБ не ожидает, что ввод нового типа валюты приведет к серьезному оттоку денег из банков.