Серийный похититель электросамокатов оказался на скамье подсудимых в Москве В Москве судят серийного похитителя электросамокатов

Москва14 ноя Вести.Перед судом предстанет серийный похититель электросамокатов, сообщает прокуратура Москвы в MAX.

В ведомстве уточнили, что 39-летний мужчина, обвиняемый в совершении 13 краж, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Обвиняемый, не имея легальных источников дохода, преследуя корыстный мотив, решил тайно похищать самокаты с целью их последующей продажи говорится в публикации

В июле он, перекусив металлическими кусачками тросовый замок, тайно похитил с парковки ТЦ на улице Поляны электросамокат стоимостью более 37 тысяч рублей.

Еще 9 электросамокатов были похищены аналогичным образом в районах Южное Бутово, Щербинка и Коммунарка.

Фигурант продавал их или сдавал в ломбард, а денежные средства тратил на личные нужды.

Три самоката удалось найти и вернуть владельцам, уточили в прокуратуре столицы.

Кроме того, за злоумышленником числятся еще три кражи товаров из продуктовых и косметических магазинов на территории московских районов Южное и Северное Бутово.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, проинформировали в надзорном ведомстве.