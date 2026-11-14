Москва14 нояВести.Перед судом предстанет серийный похититель электросамокатов, сообщает прокуратура Москвы в MAX.
В ведомстве уточнили, что 39-летний мужчина, обвиняемый в совершении 13 краж, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Обвиняемый, не имея легальных источников дохода, преследуя корыстный мотив, решил тайно похищать самокаты с целью их последующей продажиговорится в публикации
В июле он, перекусив металлическими кусачками тросовый замок, тайно похитил с парковки ТЦ на улице Поляны электросамокат стоимостью более 37 тысяч рублей.
Еще 9 электросамокатов были похищены аналогичным образом в районах Южное Бутово, Щербинка и Коммунарка.
Фигурант продавал их или сдавал в ломбард, а денежные средства тратил на личные нужды.
Три самоката удалось найти и вернуть владельцам, уточили в прокуратуре столицы.
Кроме того, за злоумышленником числятся еще три кражи товаров из продуктовых и косметических магазинов на территории московских районов Южное и Северное Бутово.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, проинформировали в надзорном ведомстве.