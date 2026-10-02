Москва2 окт Вести.Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области в период с 20 по 23 сентября задержали четверых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

Так, 20 сентября сотрудники Госавтоинспекции в Южно-Сахалинске остановили минивэн под управлением ранее неоднократно судимого гражданина 1993 года рождения. Проверка документов показала, что в ноябре 2025 года водитель уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Проведенное на месте освидетельствование с помощью алкотестера зафиксировало у него состояние опьянения – прибор показал 0,814 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха написали в пресс-службе

В Долинске 21 сентября инспекторы ДПС остановили легковушку под управлением жителя села Быков 2007 года рождения, результат тестера которого составил 0,670 мг/л. Ранее от был арестован на 10 суток за аналогичное нарушение.

Водитель мотоцикла 1996 года рождения был остановлен в областном центре. Его лишили прав за езду в нетрезвом виде в январе, однако мужчина снова сел за руль пьяным.

А 23 сентября на улице Колодезной дорожные полицейские задержали водителя 1985 года рождения. Ранее он уже отбывал административный арест за аналогичное правонарушение, но в этот раз от прохождения медицинского освидетельствования категорически отказался, что по закону приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения рассказали в ведомстве

Все четыре транспортных средства изъяты и помещены на спецстоянки. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела.