Москва23 сен Вести.Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России "Поронайский" задержали 27-летнюю местную жительницу, управлявшую квадроциклом в состоянии опьянения, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел ночью 8 сентября в селе Забайкалец. Сотрудники ДПС остановили женщину на квадроцикле без номеров.

В ходе общения инспекторы заметили у женщины явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. От управления транспортным средством гражданка была отстранена, а квадроцикл был изъят и помещен на территорию ОМВД. При дальнейшей проверке выяснилось, что в апреле 2024 года женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и лишена водительских прав написали в пресс-службе

В отношении фигурантки заведено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.