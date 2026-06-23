Москва23 июн Вести.Одна из крупнейших федеральных аптечных сетей России "Апрель" выставлена на продажу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, первые разговоры о продаже бизнеса пошли четыре года назад. Тогда сеть начала искать потенциальных покупателей, однако поиски не увенчались успехом. Во многом, отметил источник, это связано с несговорчивостью самих собственников, которые "вряд ли когда-либо доберутся до сделки".

Отмечается, что владелец сети Вадим Анисимов уже не раз пытался продать бизнес. Так, в 2009 году он вел по этому поводу переговоры с аптечными сетями "Доктор Столетов" и "Радуга". Тогда стороны не смогли договориться об оценке стоимости компании.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября стартует эксперимент с передвижными аптеками для сел.