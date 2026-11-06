Diplomat: Сеул и Киев закрыли проект военного ИИ после дипломатического скандала

Сеул и Киев свернули проект ИИ для артиллерии после дипломатического скандала Diplomat: Сеул и Киев закрыли проект военного ИИ после дипломатического скандала

Москва6 ноя Вести.Южнокорейский оборонный стартап Newtype Industries прекратил на Украине испытания программного обеспечения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для артиллерии после дипломатического скандала между Сеулом и Киевом.

Об этом рассказал гендиректор компании Сенгвон Чо, его слова передает издание The Diplomat.

В интервью он рассказал, что украинский представитель, курирующий сотрудничество, сообщил ему о поступившем сверху приказе прекратить все работы в этой области сказано в публикации

По словам гендиректора компании, партнерские отношения компании с Киевом фактически "перестали функционировать".

Главной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной рассказал Чо

Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Хен не исключил разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае, если нынешняя эскалация разногласий продолжится.

До этого сообщалось, что Южная Корея отозвала восемь сотрудников своего посольства в Киеве на фоне разногласий с украинскими властями из-за публичного раскрытия информации о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу.