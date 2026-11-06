Москва6 нояВести.Южнокорейский оборонный стартап Newtype Industries прекратил на Украине испытания программного обеспечения на основе искусственного интеллекта (ИИ) для артиллерии после дипломатического скандала между Сеулом и Киевом.
Об этом рассказал гендиректор компании Сенгвон Чо, его слова передает издание The Diplomat.
В интервью он рассказал, что украинский представитель, курирующий сотрудничество, сообщил ему о поступившем сверху приказе прекратить все работы в этой областисказано в публикации
По словам гендиректора компании, партнерские отношения компании с Киевом фактически "перестали функционировать".
Главной причиной прекращения сотрудничества стал дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украинойрассказал Чо
Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Хен не исключил разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае, если нынешняя эскалация разногласий продолжится.
До этого сообщалось, что Южная Корея отозвала восемь сотрудников своего посольства в Киеве на фоне разногласий с украинскими властями из-за публичного раскрытия информации о передаче двух северокорейских военнопленных Сеулу.