Москва10 ноя Вести.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) убили высокопоставленного офицера украинских Военно-морских сил в Одессе, сообщил Telegram-канал "Северный ветер" со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Утром 30 сентября 2026 года на Люстдорфской дороге в Одессе был застрелен 50-летний капитан первого ранга ВМСУ. Погибшим оказался Александр Тихий, начальник управления логистики ВМС ВСУ. Смерть высокопоставленного украинского военного изначально была представлена как результат дорожного конфликта, однако позже появились сведения, свидетельствующие о заказном характере убийства пишет "Северный ветер"

По данным Telegram-канала, киллер сымитировал ДТП, после чего выстрелил капитану первого ранга в грудь и добил в шею. Суд квалифицировал это происшествие как заказное убийство.

Ранее стало известно, что бразильский наемник застрелил боевика ВСУ в Запорожской области.