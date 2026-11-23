В Москве завершили сезон велопроката и аренды электросамокатов

Сезон окончен: самокаты и велосипеды больше недоступны для аренды в Москве В Москве завершили сезон велопроката и аренды электросамокатов

Москва23 ноя Вести.В Дептрансе Москвы сообщили о завершении сезона велопроката и аренды электросамокатов. Операторы уже увозят СИМ с парковок.

Максим Ликсутов отметил, что, по прогнозам синоптиков, в столице ожидаются снегопады и похолодание. Поэтому в целях безопасности мы закрыли сезон проката отметили в Дептрансе в MAX

Оставшиеся на парковках самокаты и велосипеды уже недоступны для аренды. В приложениях аренды также уведомляют о недоступности СИМ.

Отмечается, что в этом сезоне сервисы проката пользовались большой популярностью у москвичей. В 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью, чтобы быстрее добраться до места работы, дома или метро.