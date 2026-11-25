Москва25 нояВести.Шесть жителей ДНР получили ранения за сутки в результате атак ВСУ, сообщается в MAX-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
Шесть мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак БПЛА ВФУговорится в сообщении
Уточняется, что ранения получили мужчины в селе Красногоровка, в п.г.т. Великая Новоселка, на автодорогах Енакиево - Углегорск и Дебальцево – Светлодарск.
По данным управления, повреждено 10 домов, 14 объектов гражданской инфраструктуры и транспортные средства.