Москва25 нояВести.10-летний мальчик оказался под колесами грузового автомобиля в Сверловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в городе Полевском. Установлено, что в момент аварии водитель 1981 года рождения был трезв, а школьник сбежал с уроков.
Группа несовершеннолетних играла на тротуарной дорожке вблизи проезжей части. В ходе игры одного из детей толкнули на проезжую часть, в результате чего десятилетний ребенок попал под колеса грузового автомобиля МАЗсказано в сообщении
В результате аварии мальчик получил травмы и оказался в больнице.
По факту инцидента будет проведено комиссионное обследование учебной организации на предмет обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах.
Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения.