В Свердловской области дети толкнули 10-летнего ребенка под колеса грузовика

Школьник, сбежавший с уроков в Свердловской области, оказался под колесами МАЗа В Свердловской области дети толкнули 10-летнего ребенка под колеса грузовика

Москва25 ноя Вести.10-летний мальчик оказался под колесами грузового автомобиля в Сверловской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в городе Полевском. Установлено, что в момент аварии водитель 1981 года рождения был трезв, а школьник сбежал с уроков.

Группа несовершеннолетних играла на тротуарной дорожке вблизи проезжей части. В ходе игры одного из детей толкнули на проезжую часть, в результате чего десятилетний ребенок попал под колеса грузового автомобиля МАЗ сказано в сообщении

В результате аварии мальчик получил травмы и оказался в больнице.

По факту инцидента будет проведено комиссионное обследование учебной организации на предмет обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах.

Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения.