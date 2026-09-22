Москва22 сенВести.В Мексике с 3 ноября 2026 года начнет действовать запрет на использование мобильных телефонов и планшетов в начальных и средних школах, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.
Школьники смогут носить устройства в рюкзаках, но пользоваться ими будет нельзя ни на уроках, ни на переменах, пишет газета El Universal.
Решение о введении ограничений было единогласно принято Национальным советом образовательных властей 18 сентября. В заседании участвовали представители федеральных и региональных органов образования всех 32 штатов Мексики.
После публикации у Министерства народного образования будет 30 дней на проведение в школах тематических информационных встреч. На них учителям и родителям разъяснят новые правила.
Исключения из запрета будут сделаны для случаев чрезвычайных ситуаций или при необходимости, связанной с индивидуальными потребностями учащихся.
Ограничения не коснутся учреждений среднего специального образования, где каждая школа самостоятельно определит правила использования устройств с учетом безопасности и образовательных целей. В вузах вводить аналогичный запрет не планируется.
Министерство образования намерено развивать там ответственное и безопасное использование технологий, а также продвигать цифровую культуру, основанную на этике и критическом мышлении.
Цель заключается в том, чтобы вернуть творческий подход и избежать неконтролируемого использования экранов, которое, особенно в связи с социальными сетями, может иметь очень негативные последствияпояснила Шейнбаум
Опрос, в котором участвовали 565 тысяч учителей, показал, что 81% из них поддерживают введение специальных правил использования мобильных устройств в школах.