Москва22 сен Вести.В Мексике с 3 ноября 2026 года начнет действовать запрет на использование мобильных телефонов и планшетов в начальных и средних школах, сообщила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Школьники смогут носить устройства в рюкзаках, но пользоваться ими будет нельзя ни на уроках, ни на переменах, пишет газета El Universal.

Решение о введении ограничений было единогласно принято Национальным советом образовательных властей 18 сентября. В заседании участвовали представители федеральных и региональных органов образования всех 32 штатов Мексики.

После публикации у Министерства народного образования будет 30 дней на проведение в школах тематических информационных встреч. На них учителям и родителям разъяснят новые правила.

Исключения из запрета будут сделаны для случаев чрезвычайных ситуаций или при необходимости, связанной с индивидуальными потребностями учащихся.

Ограничения не коснутся учреждений среднего специального образования, где каждая школа самостоятельно определит правила использования устройств с учетом безопасности и образовательных целей. В вузах вводить аналогичный запрет не планируется.

Министерство образования намерено развивать там ответственное и безопасное использование технологий, а также продвигать цифровую культуру, основанную на этике и критическом мышлении.

Цель заключается в том, чтобы вернуть творческий подход и избежать неконтролируемого использования экранов, которое, особенно в связи с социальными сетями, может иметь очень негативные последствия пояснила Шейнбаум

Опрос, в котором участвовали 565 тысяч учителей, показал, что 81% из них поддерживают введение специальных правил использования мобильных устройств в школах.