Москва5 авг Вести.Национальный автономный университет Мексики UNAM аннулировал результаты вступительного онлайн-экзамена для 58 тысяч абитуриентов после того, как были выявлены нарушения при проведения тестирования. Об этом сообщил ректор вуза Леонардо Ломели Ванегас.

По его словам, которые приводятся на сайте университета, в ближайшее время будет проведен очный контрольный экзамен.

Я приношу извинения абитуриентам, которые были честно зачислены и теперь будут приглашены для прохождения контрольного экзамена, однако это необходимо, чтобы обеспечить достоверность результатов и гарантировать справедливость при поступлении заявил ректор

Он уточнил, что контрольный экзамен в очном формате должны будут сдать все абитуриенты, получившие уведомление о зачислении в вуз, и те, кто набрал проходной балл, соответствующий минимальным требованиям для поступления в 2021-2026 годах.