Теннисистка Шнайдер призналась, с кем бы хотела поменяться жизнью на один день

Шнайдер рассказала, с кем бы хотела на день поменяться жизнью Теннисистка Шнайдер призналась, с кем бы хотела поменяться жизнью на один день

Москва29 ноя Вести.Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, с кем бы она хотела на один день поменяться жизнью.

По ее словам, которые приводит RT, она бы хотела поменяться жизнью с кем-нибудь из фигурного катания.

Если бы могла на один день поменяться жизнью с любым спортсменом, кто бы это был? С кем-то из фигурного катания. С той же Сашей Трусовой сказала Шнайдер

С 27 по 29 ноября 2026 года в Санкт-Петербурге на КСК "Арена" проходит пятый международный командный теннисный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В нем принимают участие Диана Шнайдер, Камилла Рахимова, Анастасия Потапова, Юлия Путинцева, Анна Пушкарева, Карен Хачанов и Александр Бублик.