Двум пассажиркам рейса из Антальи в Тюмень стало плохо во время полета

SHOT: двум пассажиркам рейса Анталья – Тюмень стало плохо Двум пассажиркам рейса из Антальи в Тюмень стало плохо во время полета

Москва24 сен Вести.Двум пассажиркам рейса ZF-3062 авиакомпании AZUR air, летевшим из Антальи в Тюмень, стало плохо на борту. У одной начался отек Квинке, другая была в предынсультном состоянии, сообщает SHOT.

Сначала одна женщина почувствовала недомогание. Бортпроводники перевели ее в хвост самолета, помощь оказал летевший тем же рейсом медик. Вскоре резко ухудшилось самочувствие еще одной пассажирки.

У первой пострадавшей заподозрили отек Квинке, у второй возникли проблемы с дыханием, сильно поднялось давление. Состояние обеих удалось стабилизировать до посадки. В Тюмени пассажирок передали медикам скорой помощи.