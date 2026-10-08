SHOT: третья жена Кашпировского разрыдалась у его гроба SHOT: третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась у его гроба

Москва8 окт Вести.Третья жена психотерапевта Анатолия Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась у его гроба, когда в траурном зале звучала песня "Две звезды", которую исполнял сам целитель. Об этом сообщает интернет-издание SHOT.

Песню "Две звезды" Кашпировский исполнял на творческих и юбилейных вечерах с конца 90-х годов.

У Анатолия Кашпировского было 3 жены. С первой —Валентиной — они прожили вместе 22 года, у них родились двое детей. Вторая супруга — Ирина, они пробыли в браке с 1992 по 2014 гг. Третья жена — Гулизар Чалбашова, которая была младше Кашпировского на 33 года. У пары (когда целителю было почти 86 лет) в 2025 году родилась дочь.

Анатолий Кашпировский скончался в Москве 3 октября в возрасте 87 лет. По словам его племянника, причиной смерти стал рак желудка и развившаяся в результате полиорганная недостаточность.

Церемония прощания с целителем проходила в Прощальном зале Троекуровского кладбища.