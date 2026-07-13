Художницу из Пермского края унесло течением вместе с домом после сильных ливней

SHOT: в Пермском крае течение унесло художницу вместе с домом Художницу из Пермского края унесло течением вместе с домом после сильных ливней

Москва13 июл Вести.Жительницу Пермского края унесло течением вместе с домом. Это произошло в селе Кын, сообщает канал SHOT.

По информации источника, все случилось в результате прошедших накануне сильнейших ливней, из-за чего из берегов вышли сразу четыре реки.

Девушка Олеся, являющаяся художницей, прибыла в семейный дом вместе со своей мамой забрать вещи и собаку. В момент их нахождения в жилом помещении оно начало разрушаться.

Мама и домашнее животное смогли спастись, художницу же унесло течением вместе с сумками в реку Чусовую. Очевидцы не успели спасти девушку из-за высокой скорости течения.

Они отмечают, что последний раз видели ее в тот момент, когда ее затянуло в водопропускную трубу.