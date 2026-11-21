Шторм практически стер с лица земли город на юге Бразилии, погибли три человека Мощный шторм обрушился на город Тупансиретан в Бразилии, повреждено 8 тыс. домов

Москва21 ноя Вести.Мощный шторм с градом и ураганным ветром обрушился на город Тупансиретан в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Стихия разрушила или повредила почти все жилые строения в населенном пункте, погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает портал G1.

По словам мэра города, из 8,6 тыс. жилых домов в городе повреждено или полностью уничтожено порядка 8 тыс. строений.

Все торговые объекты разрушены, промышленные предприятия, сельская местность, зернохранилища, жилой сектор – все разрушено сказал глава города

В населенном пункте полностью прервано электро- и водоснабжение, отмечаются проблемы со связью. Пострадавших от удара стихии людей везут в соседние муниципалитеты, так как шторм сорвал крышу с единственной городской больницы и уничтожил диагностическое оборудование. Улицы города завалены обломками зданий, поваленными деревьями и электрическими столбами.

По данным метеорологов, Тупансиретан пострадал от суперъячейки – это особо опасный вид грозы. Именно суперъячейки порождают самые сильные и разрушительные смерчи.

К ликвидации последствий разгула стихии привлечены подразделения гражданской обороны, пожарные, спасатели, военная полиция и другие службы.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле из-за сильного ливня произошли массовые задержки авиарейсов.