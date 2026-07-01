Москва1 июл Вести.В селе Богодаровка, расположенном в Днепропетровской области, ВСУ поставили перед собой цель контролировать каждый метр линии фронта. Об этом рассказал ИС "Вести" штурмовик с позывным Гера.

Повсюду были разбросаны дроны-разведчики и наблюдатели, отметил он.

Встречал ждуна (дрон-наблюдатель – прим.ред.) на волокне. То есть он был без заряда. Он сидел просто и контролировал перекресток. Он ждал, что выйдут с одной лесополки и там чуть-чуть открытка до другой лесополки. И она заминирована была пояснил штурмовик

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые подразделения ускорили продвижение в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Командир штурмовой роты 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Снегирь рассказал, что штурмовики на пути к населенному пункту постоянно получают поддержку с воздуха - беспилотники доставляют им боеприпасы, провизию, воду и медикаменты.