Председатель ВЭБ.РФ Шувалов о переговорах с КНР: деньги любят тишину

Москва20 мая Вести.Деньги любят тишину. Так председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал ИС "Вести" ход переговоров с Китаем.

По его словам, в плане внешнеэкономической торговли "все меняется каждый день", а система расчетов "каждый день улучшается".

Наша договоренность — никаких имен не открывать, никаких детали не раскрывать. Враги не дремлют… Деньги любят тишину сказал Шувалов

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что события на мировых рынках не влияют на стратегическое партнерство России и Китая.