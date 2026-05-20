Москва20 маяВести.Деньги любят тишину. Так председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов прокомментировал ИС "Вести" ход переговоров с Китаем.
По его словам, в плане внешнеэкономической торговли "все меняется каждый день", а система расчетов "каждый день улучшается".
Наша договоренность — никаких имен не открывать, никаких детали не раскрывать. Враги не дремлют… Деньги любят тишинусказал Шувалов
Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что события на мировых рынках не влияют на стратегическое партнерство России и Китая.