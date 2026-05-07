МИД Швейцарии: Женева готова стать площадкой для переговоров Ирана и США

Швейцария готова принять у себя США и Иран для переговоров МИД Швейцарии: Женева готова стать площадкой для переговоров Ирана и США

Москва7 мая Вести.Швейцария готова стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта между США и Ираном, заявила представитель швейцарского МИД Мелани Гугельманн в интервью ТАСС.

Швейцария всегда готова предложить свои добрые услуги приводит ТАСС слова Гугельманн

Швейцария готова оказать поддержку любому дипломатическому предложению, способствующему установлению мира. МИД страны поддерживает контакты со всеми вовлеченными сторонами, отметила Гугельманн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Ираном в последние 24 часа шли "очень хорошо".

Трамп заявил, что США дали Ирану неделю на подписание мирного соглашения.