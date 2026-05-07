Москва7 маяВести.Швейцария готова стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта между США и Ираном, заявила представитель швейцарского МИД Мелани Гугельманн в интервью ТАСС.
Швейцария всегда готова предложить свои добрые услугиприводит ТАСС слова Гугельманн
Швейцария готова оказать поддержку любому дипломатическому предложению, способствующему установлению мира. МИД страны поддерживает контакты со всеми вовлеченными сторонами, отметила Гугельманн.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Ираном в последние 24 часа шли "очень хорошо".
Трамп заявил, что США дали Ирану неделю на подписание мирного соглашения.