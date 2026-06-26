Москва26 июнВести.Разведывательная служба Швейцарии в своем ежегодном отчете написала, что российские войска добиваются прогресса на фронте, превосходя Украину по числу личного состава и по технике.
Отчет разведслужбы опубликован на сайте властей Швейцарской конфедерации.
В разведке объяснили, что территориальные потери Украины связаны с нехваткой личного состава, в то время как Россия набирает нужное число солдат, чтобы создавать новые подразделения и восполнять потери.
Россия превосходит Украину как по технике, так и по численности личного составаотмечается в докладе
По данным службы, Украине по-прежнему нужна внешняя помощь в средствах ПВО, артиллерии, разведданных и финансировании.
Однако в последнее время объемы этой поддержки сократилисьотмечается в сообщении