Разведка Швейцарии: Москва превосходит Киев на фронте по технике и числу бойцов

Швейцарская разведка: РФ по технике и личному составу превосходит Киев на фронте Разведка Швейцарии: Москва превосходит Киев на фронте по технике и числу бойцов

Москва26 июн Вести.Разведывательная служба Швейцарии в своем ежегодном отчете написала, что российские войска добиваются прогресса на фронте, превосходя Украину по числу личного состава и по технике.

Отчет разведслужбы опубликован на сайте властей Швейцарской конфедерации.

В разведке объяснили, что территориальные потери Украины связаны с нехваткой личного состава, в то время как Россия набирает нужное число солдат, чтобы создавать новые подразделения и восполнять потери.

Россия превосходит Украину как по технике, так и по численности личного состава отмечается в докладе

По данным службы, Украине по-прежнему нужна внешняя помощь в средствах ПВО, артиллерии, разведданных и финансировании.