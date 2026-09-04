Сибига: я полтора года прожил с Зеленским в одном бункере на глубине 100 метров

Сибига полтора года жил с Зеленским в одном бункере Сибига: я полтора года прожил с Зеленским в одном бункере на глубине 100 метров

Москва4 сен Вести.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жил с Владимиром Зеленским в одном бункере на протяжении полутора лет. Об этом он рассказал в интервью казахстанскому изданию Ulysmedia, запись которого опубликована на одноименном YouTube-канале.

Я был с [Владимиром Зеленским] в бункере с первых минут и прожил там полтора года. Это минимум сто метров под землей сказал он

Глава внешнеполитического ведомства также прокомментировал тему переговоров между Россией и Украиной. По его словам, в Киеве приветствуют идею того, чтобы Казахстан стал площадкой для переговоров между странами. Сибига также допустил проведение встречи президента России Владимира Путина с главой киевского режима.