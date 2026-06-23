Москва23 июн Вести.Сибирские ученые провели масштабные исследования и обнаружили в сливе около 160 важных веществ, причем некоторые выявили впервые, например, ибупрофен. Об этом рассказал ИС "Вести" доктор биологических наук, профессор РАН, и.о. директора ВИША "Агробиотек"ТГУ Кирилл Голохваст.

До недавнего времени слива ценилась за содержание антиоксидантов, играющих ключевую роль в защите организма от окислительного стресса и нейтрализации свободных радикалов. Однако последние исследования впервые выявили присутствие ибупрофена в составе сливы, вещества, известного своими жаропонижающими свойствами.

Малина, например, используется для жаропонижения, как раз за счет того, что там есть вещества, которые снижают мягко температуру. Ибупрофен — это же противовоспалительное средство. То есть, по большому счету, слива для нас - это расширение линейки мягкого применения препаратов природного происхождения рассказал доктор

Ранее сообщалось, что чернослив содержит чрезвычайно полезные пребиотики, которые изменяют состав или активность микробиоты (микроорганизмов кишечника), чем приносят пользу здоровью человека.