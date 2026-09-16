Сибиряк рассказал, как обменялся билетами с женщиной и спасся от авиакатастрофы

Сибиряк обменялся билетами с женщиной и не попал на смертельный авиарейс Сибиряк рассказал, как обменялся билетами с женщиной и спасся от авиакатастрофы

Москва16 сен Вести.Почти 45 лет назад, 18 сентября 1981 года, в небе над Железногорском-Илимским, небольшим городом на севере Иркутской области, столкнулись пассажирский Як-40 и вертолет Ми-8. Погибли все 40 человек, находившиеся на бортах, 29 пассажиров и 4 члена экипажа самолета, а также 7 членов двух экипажей вертолета.

От гибели чудом спасся будущий известный следователь, занимавшийся делом маньяка по прозвищу "Доктор Смерть", Николай Китаев, летевший тем же рейсом. Перед посадкой он поменялся билетами с незнакомой женщиной, которая опаздывала на похороны и не могла найти билет на нужный рейс.

Меня спасло не предчувствие или мистика, а хорошие манеры сказал Китаев изданию KP.RU

Его рейс из-за непогоды вылетел с большой задержкой, а следующий, на который он должен был попасть изначально, разбился прямо над аэропортом. О трагедии он узнал уже дома, куда позвонил друг, услышавший фамилию Китаева в списке погибших пассажиров.

Расследование установило, что причиной столкновения стала халатность диспетчера-стажера, которого допустили к самостоятельной работе всего за неделю до трагедии. В момент подлета Як-40 и Ми-8 он занимался переговорами с другим самолетом, освобождавшим полосу, и разрешил вертолету снизиться до высоты 400 метров, на которой уже находился пассажирский борт. Экипаж вертолета также не заметил приближения самолета в облачности.

От удара у вертолета оторвало несущий винт и разрушило кабину, у самолета разорвало фюзеляж. Обломки упали в 330 метрах друг от друга.

По итогам расследования суд приговорил диспетчера-стажера к 6 годам лишения свободы, а его непосредственных руководителей, не обеспечивших должный контроль, к 10 и 14 годам.

Похожая история "второго дня рождения" случилась в 2019 году в Казахстане. Предприниматель Бауржан Самен прилетел в Алма-Ату по делам и уже купил обратный билет на самолет, разбившийся на следующий день сразу после взлета. Из-за незавершенных дел он на тот рейс так и не успел и выжил.