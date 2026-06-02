Москва2 июн Вести.Политика Брюсселя может привести к превращению Евросоюза в новый рейх. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал историк-международник Андрей Сидоров.

Он пояснил, что Брюссель стремится подмять под себя внешнюю и оборонную политику стран сообщества, лишив их самостоятельности.

Но главная идея, что возможность сейчас появляется перевести такое аморфное объединение, каким является Европейский Союз, перевести в некоторое более такое крепенькое объединение, отобрать у национальных государств то, что у них осталось, оборонную и внешнюю политику, это главная задача Брюсселя... Вот эта идея, она постоянно внедряется, и в конечном итоге, я думаю, что они ее достигнут сказал историк

Проводя параллели со Римской империей, историей Европы в целом, он допустил вероятность преобразования ЕС в очередной рейх.

С Римской империей Евросоюз сравнил не только Андрей Сидоров. Ранее это сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, что сейчас ЕС находится на том же пути, что и Римская империя в конце своего существования.