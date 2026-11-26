Москва26 ноя Вести.Переписывание классических литературных произведений от руки — это не только новый российский тренд в хобби, а эффективный тренажер для мозга, улучшающий когнитивные функции и интуитивную грамотность. Об этом рассказала ИС "Вести" заведующая кафедрой возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой Московского государственного психолого-педагогического университета, профессор, кандидат психологических наук Юлия Кочетова.

Последователи нового российского рукописного тренда объясняют увлечение по-разному: от цифрового детокса до моды на аналоговую жизнь. Специалисты же подтверждают: это отличная тренировка для мозга.

При написании текстов у человека задействованы все структуры головного мозга: формируется межполушарная асимметрия, закрепляются новые нейронные связи, которые улучшают все когнитивные функции, улучшается память и этот процесс влияет на мышление подчеркнула Кочетова

Специалисты считают, что переписывание текстов от руки, сохраняя оригинальную орфографию, синтаксис и пунктуацию, способствует формированию интуитивной грамотности. Письменные инструменты, в отличие от клавиатуры, где процесс сводится к поиску и нажатию клавиш, требуют от мозга более активной работы. При письме от руки задействуются расчет положения на строке, наклон, сила нажима и соединение букв. Это стимулирует сенсомоторную координацию, объединяя зрение, пространственное восприятие и побуждая к осмысленному написанию. Поскольку этот навык утрачивается, психологи и преподаватели русского языка и литературы одобряют переписывание романов от руки как крайне полезное хобби.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года, одного из наиболее почитаемых праздников в России, помимо традиционных атрибутов, таких как украшение елки и угощение мандаринами, существуют и ритуальные практики. Одной из таких является написание письма зимнему волшебнику. Отмечается, что Дед Мороз отдает предпочтение письмам, написанным от руки, а не напечатанным на компьютере. По мнению экспертов, данная традиция способствует более четкому формулированию желаний, помогает взрослым систематизировать свои мечты и поддерживает веру в чудеса у всех без исключения. Далее следует практический этап, включающий выбор адресата и соблюдение временных рамок.