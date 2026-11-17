Москва17 ноя Вести.Зачастую можно услышать, что молодежь совсем не читает книги. Однако в соцсетях существует сотни блогов, посвященных чтению – преимущественно для молодежной аудитории. Кроме того, с каждым годом запрос на подростковую литературу только растет и в интернете появляется все больше книжных трендов, пишет KP.RU.

Недавно в сети появилось такое явление, как "книжное свидание". Смысл его состоит в совместном прочтении, в процессе которого нужно оставить заметки на страницах: эмоции, мысли, появившиеся по ходу чтения, а после прочтения - обсудить.

Чем искреннее и подробнее эти записи, тем интереснее становится процесс. Дочитав до нужного порога, участники обмениваются книгами и продолжают чтение дальше, знакомясь с комментариями друг друга по поводу прочитанного ранее. Так продолжается до конца произведений, после чего наступает время главного события - самого книжного свидания, на котором можно обсудить прочитанное рассказала автор книжного канала "Глава 7. Софа" Софья Пономарева

Кроме того, набирают популярность "совместные чтения" - когда читаешь и обсуждаешь книгу вместе с любимым блогером. Такие "встречи" могут проходить в разных форматах. Например, блогер устраивает чтения книг со своими подписчиками у себя в соцсетях. Есть также и очные встречи, когда такие совместные чтения проходят в узком кругу. Это целые книжные клубы, которых уже многие десятки.