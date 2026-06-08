Москва8 июн Вести.Москву в течение недели, до 14 июня, ожидает "настоящее пекло", заявил ИС "Вести" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

На неделе не ожидаются выраженные циклоны и антициклоны и не будет скачков давления, заверил эксперт.

Нужно набраться терпения и подождать эту неделю. [Температура] 28-30 [градусов] до среды включительно. Со среды по пятницу — это 30-32 градуса, так что... Я бы даже не настоящее лето назвал, а настоящее пекло