Москва24 июн Вести.Максимальная температура воды в реках московского региона достигает 21 градуса, а минимальная – 14, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Столь большой интервал связан с тем, что в реках может быть совершенно разное течение, пояснила она.

Гидрология температуры верхнего слоя воды держится в пределах 14-21 градуса говорится в сообщении

По словам Макаровой, до 21 градуса она прогрелась там, где течение небольшое, а на возвышенностях, где реки более быстрые, прогрев медленный.

Возле Звенигорода, например, температура воды составляет 19 градусов, сообщила синоптик.