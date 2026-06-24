Москва24 июнВести.Максимальная температура воды в реках московского региона достигает 21 градуса, а минимальная – 14, рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Столь большой интервал связан с тем, что в реках может быть совершенно разное течение, пояснила она.
Гидрология температуры верхнего слоя воды держится в пределах 14-21 градусаговорится в сообщении
По словам Макаровой, до 21 градуса она прогрелась там, где течение небольшое, а на возвышенностях, где реки более быстрые, прогрев медленный.
Возле Звенигорода, например, температура воды составляет 19 градусов, сообщила синоптик.