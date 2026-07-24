Москва24 июл Вести.На территории Новгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО) при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Дронов.

В Новгородской области работает система ПВО. Прошу сохранять спокойствие. Все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности. При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте — это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112 предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что ночью 24 июля воздушная тревога была объявлена в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приостановлены полеты в аэропорту Пулково. Согласно последним данным, над Ленобластью силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА.