СК опубликовал фото обвиняемого в убийстве 14-летней девочки из Питкяранты

СК показал обвиняемого в убийстве 14-летней девочки из карельской Питкяранты СК опубликовал фото обвиняемого в убийстве 14-летней девочки из Питкяранты

Москва29 ноя Вести.Следственный комитет показал в MAX фото обвиняемого в убийстве 14-летней жительницы города Питкяранты. Как сообщили в СУ СК РФ по Республике Карелия, уголовное дело расследуется в отношении 16-летнего местного жителя.

Об исчезновении ребенка стало известно 27 ноября, когда за помощью к правоохранителям обратились ее родственники. Тело ребенка нашли 28 ноября в лесополосе у поселка Юляристиоя Питкярантского района. На теле погибшей были обнаружены множественные резаные раны и следы удушения.

В ходе неотложных розыскных мероприятий оперативные сотрудники, изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, установили, что в последний раз потерпевшую видели вместе с ее 16-летним знакомым сказано в сообщении

В субботу, 29 ноября, юношу задержали, на допросе он сообщил, что совершил преступление на почве личных неприязненных отношений.

Находясь в лесном массиве, подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары ножом в область жизненно важных органов, что привело к ее гибели сказано в публикации

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, причины и условия, способствовавшие совершению преступления, устанавливаются. В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и комплексная психолого-психиатрическая.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение.