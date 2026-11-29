Москва29 нояВести.Юноша, задержанный по делу об убийстве 14-летней девочки из Питкяранты, дал признательные показания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Карелия в MAХ.
В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. Ранее СК показал фото предполагаемого убийцы.
Несовершеннолетний допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания об обстоятельствах содеянногосказано в публикации
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Об исчезновении 14-летней девочки из Питкяранты стало известно 27 ноября, когда ее родственники обратились за помощью к полиции и волонтерам.
Тело ребенка со следами удушения и множественными ножевыми ранениями нашли на следующей день в лесном массиве у поселка Юляристиоя Питкярантского района.
Сообщалось, что в день исчезновения камеры уличного наблюдения зафиксировали ее в компании знакомого 16-летнего подростка, которого задержали.
На допросе он признался, что совершил убийство из личной неприязни.