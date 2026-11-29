СК: юноша, подозреваемый в убийстве девочки в Карелии, признался в содеянном

Обвиняемый в убийстве девочки из Питкяранты дал признательные показания СК: юноша, подозреваемый в убийстве девочки в Карелии, признался в содеянном

Москва29 ноя Вести.Юноша, задержанный по делу об убийстве 14-летней девочки из Питкяранты, дал признательные показания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Карелия в MAХ.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. Ранее СК показал фото предполагаемого убийцы.

Несовершеннолетний допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания об обстоятельствах содеянного сказано в публикации

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Об исчезновении 14-летней девочки из Питкяранты стало известно 27 ноября, когда ее родственники обратились за помощью к полиции и волонтерам.

Тело ребенка со следами удушения и множественными ножевыми ранениями нашли на следующей день в лесном массиве у поселка Юляристиоя Питкярантского района.

Сообщалось, что в день исчезновения камеры уличного наблюдения зафиксировали ее в компании знакомого 16-летнего подростка, которого задержали.

На допросе он признался, что совершил убийство из личной неприязни.