СК устанавливает причину смерти трех человек из бомбоубежища в Приморье СК Приморья: причиной смерти бездомных в бомбоубежище могло стать отравление

Москва2 ноя Вести.Обстоятельства и причина смерти трех человек, тела которых найдены в заброшенном бомбоубежище в Лесозаводске, устанавливают следственные органы, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Скелеты трех человек были обнаружены 27 октября. Возбуждено уголовное дело статье о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, останки принадлежат женщине и двум мужчинам, которые вели асоциальный образ жизни. Причиной смерти могло быть отравление; точная причина устанавливается, в связи с чем назначены судебно-медицинские экспертизы написали в пресс-службе

Ранее сообщалось, что скелетированные останки трех человек, найденные в заброшенном бомбоубежище в Лесозаводске, принадлежат лицам без определенного места жительства.