Москва2 нояВести.Обстоятельства и причина смерти трех человек, тела которых найдены в заброшенном бомбоубежище в Лесозаводске, устанавливают следственные органы, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
Скелеты трех человек были обнаружены 27 октября. Возбуждено уголовное дело статье о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным данным, останки принадлежат женщине и двум мужчинам, которые вели асоциальный образ жизни. Причиной смерти могло быть отравление; точная причина устанавливается, в связи с чем назначены судебно-медицинские экспертизынаписали в пресс-службе
Ранее сообщалось, что скелетированные останки трех человек, найденные в заброшенном бомбоубежище в Лесозаводске, принадлежат лицам без определенного места жительства.