В СК Приморья раскрыли подробности дела об останках трех человек в бомбоубежище СК: три скелета, найденных в бомбоубежище в Приморье, принадлежат бездомным

Москва2 ноя Вести.Скелетированные останки трех человек, найденные в заброшенном бомбоубежище в Лесозаводске, принадлежат бездомным, сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Приморскому краю по взаимодействию со СМИ Аврору Римскую.

Расследуем дело. (Найденные в бомбоубежище - ред.) – лица без определенного места жительства отметила она

Ранее сообщалось, что в Лесозаводске во время вскрытия бомбоубежища для проведения замеров и постановки на кадастровый учет нашли останки трех человек. Предположительно, они принадлежат братьям-близнецам и сожительнице одного из них. О женщине известно, что она числится пропавшей без вести с 2022 года. По мнению специалистов, смерть всех троих наступила около пяти лет назад.