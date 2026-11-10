В Дербенте возбудили дело после перебоев с водоснабжением в историческом районе

СК возбудил дело из-за перебоев с водоснабжением в исторической части Дербента В Дербенте возбудили дело после перебоев с водоснабжением в историческом районе

Москва10 ноя Вести.В Дербенте возбуждено уголовное дело по факту перебоев с водоснабжением в историческом районе "7 магал" города. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан в MAX.

В ходе мониторинга интернета была выявлена информация о том, что в жилые дома в районе вода поступает в недостаточном объеме для обеспечения потребностей жителей. Это создает угрозу их здоровью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.