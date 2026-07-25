Склад "Новой почты" уничтожен в подконтрольном ВСУ городе Запорожье Украинские СМИ: в подконтрольном Киеву Запорожье уничтожен склад "Новой почты"

Москва25 июл Вести.В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье уничтожен склад "Новой почты", сообщает агентство УНИАН.

В телеграм-канале издания опубликованы кадры разрушений и сильного пожара.

Минобороны РФ не раз информировало о поражении логистических центров "Новой почты", используемых в интересах ВСУ.

25 июля сообщалось о взрывах в подконтрольных ВСУ Запорожье и Сумах. В украинских регионах звучала сирена воздушной тревоги.

Также в Киеве произошло множество взрывов, а в ряде других регионов Украины сработали сирены воздушной тревоги.