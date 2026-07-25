Москва25 июлВести.В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье уничтожен склад "Новой почты", сообщает агентство УНИАН.
В телеграм-канале издания опубликованы кадры разрушений и сильного пожара.
Минобороны РФ не раз информировало о поражении логистических центров "Новой почты", используемых в интересах ВСУ.
25 июля сообщалось о взрывах в подконтрольных ВСУ Запорожье и Сумах. В украинских регионах звучала сирена воздушной тревоги.
Также в Киеве произошло множество взрывов, а в ряде других регионов Украины сработали сирены воздушной тревоги.