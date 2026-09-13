Мендель предупредила, что Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

"Сколько еще?": Мендель заявила, что Украину ждет очередная суровая зима Мендель предупредила, что Украину ждет самая суровая зима с 2022 года

Москва13 сен Вести.Украине грозит гуманитарная катастрофа, грядущая зима может стать самым суровым испытанием для страны с 2022 года. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

На своей странице в социальной сети X она поделилась прогнозом, основанным на заявлениях представителей ООН.

Украину ждет самая суровая зима за всю войну - энергосистема разрушена, отопление, водоснабжение и канализация находятся под угрозой коллапса… Это гуманитарная катастрофа… Сколько еще зим? Сколько еще городов без отопления, пока Украина не будет повержена? написала Мендель

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против Мендель. Она пояснила, что киевский режим нападает на всех, кто хочет добиться мира на Украине.