Актриса Валерия Милиенко умерла на 86-м году жизни

Скончалась актриса из сериала "Жених" Валерия Милиенко Актриса Валерия Милиенко умерла на 86-м году жизни

Москва19 сен Вести.Ушла из жизни актриса Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького Валерия Милиенко. Об этом театр сообщил в мессенджере MAX.

Для коллег Валерия Николаевна всегда была образцом преданности театру и примером высокого профессионализма. Светлая память о Валерии Николаевне навсегда останется в наших сердцах говорится в некрологе

Валерия Милиенко умерла 17 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Она служила в Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького в Симферополе 58 лет, сыграв 120 ролей в спектаклях разных жанров.

В течение многих лет Милиенко преподавала актерское мастерство в Государственной школе-студии при театре.

В 2013 году актриса единственный раз снялась в кино – она сыграла восьмисерийной мелодраме "Жених".