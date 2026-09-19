Москва19 сенВести.Ушла из жизни актриса Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького Валерия Милиенко. Об этом театр сообщил в мессенджере MAX.
Для коллег Валерия Николаевна всегда была образцом преданности театру и примером высокого профессионализма. Светлая память о Валерии Николаевне навсегда останется в наших сердцахговорится в некрологе
Валерия Милиенко умерла 17 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни.
Она служила в Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького в Симферополе 58 лет, сыграв 120 ролей в спектаклях разных жанров.
В течение многих лет Милиенко преподавала актерское мастерство в Государственной школе-студии при театре.
В 2013 году актриса единственный раз снялась в кино – она сыграла восьмисерийной мелодраме "Жених".