Москва29 окт Вести.Немецкая актриса Эльке Зоммер, известная по голливудским фильмам 1960-х годов, ушла из жизни в возрасте 85 лет. О ее смерти сообщила газета Bild, ссылаясь на близких артистки.

Зоммер умерла вечером в среду, 28 октября, в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе​​​, следует из сообщения.

Причиной смерти стала сердечная недостаточность после продолжительной болезни. До своего 86-летия актриса не дожила восемь дней говорится в публикации

Кинокарьера Зоммер началась в конце 1950-х годов после победы на конкурсе красоты в Италии. Позже она переехала в Соединенные Штаты. Там она получила широкую известность. В 1964 году Зоммер стала лауреатом премии "Золотой глобус" за роль в картине "Премия".

За свою карьеру Зоммер приняла участие в съемках около ста фильмов и телевизионных проектов. Кроме того, она также получила признание как художница.