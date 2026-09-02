Неизвестная женщина осквернила звезду Долли Партон на "Аллее славы" Звезду Долли Партон на "Аллее славы" осквернили после смерти певицы

Москва2 сен Вести.Неизвестная женщина осквернила звезду американской кантри-певицы и актрисы Долли Партон на голливудской "Аллее славы". Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, на поверхности звезды появились темные линии, в том числе на имени Партон. Очевидцы рассказали, что их оставила неизвестная женщина с помощью свечи, находившейся рядом с памятным знаком.

Представитель Торговой палаты Голливуда, которая отвечает за содержание "Аллеи славы", сообщила, что ремонт звезды был запланирован еще до инцидента. Завершить реставрационные работы намерены к 4 сентября.

Долли Партон умерла 25 августа в возрасте 80 лет. Она записала альбомы Here You Come Again, Trio и Blue Smoke, а также исполнила песни Jolene и I Will Always Love You. Партон также снималась в фильмах "С девяти до пяти" (Nine to Five, 1980) и "Горный хрусталь" (Rhinestone, 1984).

Певица была удостоена 10 премий "Грэмми", специальной награды "Грэмми" за жизненные достижения и Награды имени Джина Хершолта. Партон также занималась благотворительностью, в частности через Dollywood Foundation и программу Imagination Library, направленную на развитие у детей интереса к чтению.