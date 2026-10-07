Обладательница "Оскара" актриса Ева Мари Сэйнт скончалась на 103-м году жизни NYT: оскароносная актриса Ева Мари Сэйнт умерла в возрасте 102 лет

Москва7 окт Вести.Американская актриса, обладательница премии "Оскар" Ева Мари Сэйнт скончалась в возрасте 102 лет, сообщила газета The New York Times (NYT), сославшись на представителя семьи.

По информации издания, актрисы не стало во вторник, 6 октября, в ее доме в Лос-Анджелесе. Обстоятельства смерти не уточняются.

Ева Мари Сэйнт родилась в 1924 году в Ньюарке, штат Нью-Джерси. На телевидении и в кино начала работать в 1940-х годах. В 1955 году она получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана, которую исполнила за год до этого в своей дебютной картине "В порту".

В 1959 году Сэйнт сыграла Еву Кендалл в приключенческом триллере Альфреда Хичкока "На север через северо-запад". Эта работа стала одной из самых известных в ее фильмографии.

Позднее Сэйнт снималась в лентах "Гран-при" (1966), "Лучшая девочка на свете" (1981), "Ничего общего" (1986).

В минисериале "Люди как мы" (1990) она исполнила роль, за которую получила телевизионную премию "Эмми". В "Возвращении Супермена" (2006) актриса предстала в образе Марты Кент, приемной матери Кларка Кента.

Последней полнометражной работой в карьере Сэйнт стала "Любовь сквозь время" (2014).

В октябре 2025 года стало известно о смерти актрисы Джун Локхарт. Она умерла в возрасте 100 лет в своем доме в Санта-Монике, штат Калифорния.