Москва18 авг Вести.Шотландская актриса театра и кино Филлида Ло, известная по сериалам "Пуаро" и "Приключения Сары Джейн Смит", ушла из жизни в 94-летнем возрасте. Информация об этом опубликована в газете Indepdenent, издание ссылается на представителя актрисы.

В возрасте 94 лет скончалась известная актриса театра, кино и телевидения Филлида Ло говорится в материале

В сообщении сказано, что артистка умерла в окружении родных.

Филлида Ло – шотландская актриса, известная по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Приключения Сары Джейн" (киновселенная "Доктора Кто"), "Пуаро", "Зимний гость", "Приключения молодого Индианы Джонса", "Мисс Поттер", "Машина времени", "Чисто английское убийство", "Страна фей". Родилась в 1932 году в Глазго в семье публициста Уильяма Лоу, который затем оставил родных. В 1957 году Ло вышла замуж за английского актера Эрика Томпсона, их союз продлился 25 лет, вплоть до смерти Томпсона в 1982 году. Является матерью актрис Эммы и Софи Томпсон.